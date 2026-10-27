УНИАН: в Киеве огромные очереди на общественный транспорт

В Киеве образовались очереди на общественный транспорт УНИАН: в Киеве огромные очереди на общественный транспорт

Москва27 окт Вести.Жители Киева собираются в огромные очереди на общественный транспорт, переправляющий с одного берега на другой. Об этом пишут украинские СМИ.

По данным издания УНИАН, зеленая ветка метро, проходящая через поврежденный Южный мост, сейчас работает лишь частично, а власти Киева увеличили количество рейсов городской электрички.

Сотни людей стоят в очередях на Дарницком вокзале из-за нехватки наземного транспорта отмечается в Telegram-канале издания

6 октября сообщалось, что проходить через Южный мост в Киеве может только один метропоезд.