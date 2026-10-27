Москва27 октВести.Жители Киева собираются в огромные очереди на общественный транспорт, переправляющий с одного берега на другой. Об этом пишут украинские СМИ.
По данным издания УНИАН, зеленая ветка метро, проходящая через поврежденный Южный мост, сейчас работает лишь частично, а власти Киева увеличили количество рейсов городской электрички.
Сотни людей стоят в очередях на Дарницком вокзале из-за нехватки наземного транспортаотмечается в Telegram-канале издания
6 октября сообщалось, что проходить через Южный мост в Киеве может только один метропоезд.