Движение по Южному мосту в Киеве ограничили после сообщений о взрывах

В Киеве ограничили движение по Южному мосту после взрывов Движение по Южному мосту в Киеве ограничили после сообщений о взрывах

Москва22 окт Вести.В Киеве ввели ограничения на движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег Днепра. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) в своем Telegram-канале.

Ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег говорится в сообщении КГВА

Мэр украинской столицы Виталий Кличко также заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена, расположенной на мосту.

КГВА уточнило, что работа метрополитена также ограничена в связи с повреждениями. В частности, был закрыт наземный участок одной из веток, идущих через Южный мост.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о ракетном ударе по энергетическим объектам Киева. Как утверждает канал, украинские силы противовоздушной обороны в это время даже не пытались перехватить снаряды.