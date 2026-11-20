Кличко сообщил о повреждении трех мостов в Киеве

В Киеве повреждены три моста, движение ограничено Кличко сообщил о повреждении трех мостов в Киеве

Москва20 ноя Вести.Три моста получили повреждения в Киеве в результате баллистической атаки. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе временно закрыли движение с правого берега Днепра на левый. Повреждения также зафиксированы на Дарницком мосту.

Кроме того, Кличко сообщил о повторном попадании в Южный мост.

Снова было попадание и в Южный мост. На нем движение пока остается в ограниченном режиме написал он

Проезд разрешен только с левого берега на правый для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.

Из-за затрудненного сообщения между берегами мэр призвал жителей Киева отказаться от поездок на личных автомобилях без острой необходимости.

Он также обратился к руководству городских учреждений и предприятий с просьбой по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал ответить киевскому режиму на удар по Крымскому мосту гораздо более болезненно. Российский лидер подчеркнул, что Крымский мост – исключительно мирный объект, по которому давно не перевозятся военная техника и боеприпасы по прямому указанию президента.