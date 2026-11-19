Путин пообещал более болезненный ответ Киеву, чем удар по Крымскому мосту Путин обещал более болезненный ответ Киеву, чем удар по Крымскому мосту

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин пообещал ответить Киеву на удар по Крымскому мосту, отметив, что он будет гораздо болезненнее. Об этом он заявил на пресс-конференции после трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Ольги Князевой.

Путин подчеркнул, что Крымский мост обязательно будет восстановлен.

Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста сказал российский лидер

Украина атаковала Крымский мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что план восстановления Крымского моста полностью согласован. Сформирована специальная команда.