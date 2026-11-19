Москва19 нояВести.Президент России Владимир Путин пообещал ответить Киеву на удар по Крымскому мосту, отметив, что он будет гораздо болезненнее. Об этом он заявил на пресс-конференции после трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Ольги Князевой.
Путин подчеркнул, что Крымский мост обязательно будет восстановлен.
Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении мостасказал российский лидер
Украина атаковала Крымский мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что план восстановления Крымского моста полностью согласован. Сформирована специальная команда.