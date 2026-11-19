Ввод иностранных войск на Украину неприемлем для России, напомнил Путин Путин: ввод любых иностранных войск на Украину неприемлем для РФ

Москва19 ноя Вести.Ввод любых иностранных войск на Украину неприемлем для России, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России напомнил, что Москва об этом заявляла неоднократно.

Мы постоянно повторяем одно и то же, что для нас неприемлемым является введение любых войск на территорию Украины. Что мы слышим от европейцев? Мы хотим прекращения войны, но после этого мы сразу введем войска. Ну что же это такое? сказал Путин

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение Западом любых стабилизационных сил на Украине будет означать прямое вступление Европы в войну.

По словам главы российского МИД, Россия располагает информацией о присутствии иностранных военнослужащих, в том числе французских, на Украине.