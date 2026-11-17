Лавров заявил о присутствии иностранных военных на Украине Лавров: Россия осведомлена об иностранных военных на территории Украины

Москва17 ноя Вести.Россия располагает информацией о присутствии иностранных военнослужащих на территории Украины и уже передавала соответствующим государствам свои опасения по этому поводу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита.

По его словам, иностранные военные находятся на Украине не менее полугода, причем речь идет не только о французских военнослужащих.

Думаю, [иностранные военные находятся на Украине] дольше, чем полгода. И не только французские. Нам это известно. Мы передавали по имеющимся каналам нашу озабоченность, предупреждая соответствующие страны относительно того, что это уже не поддержка Украины, а прямое участие в войне сказал Лавров

Он также подчеркнул, что участие в подготовке целей для ударов и передача спутниковых данных тоже выходят за рамки поддержки Киева.

Ранее радиостанция RFI сообщила, что французские военнослужащие могут находиться на Украине с лета 2026 года, занимаясь подготовкой украинских солдат и обслуживанием вооружений. Президент России Владимир Путин заявлял, что присутствие иностранных войск на украинской территории неприемлемо для Москвы и представляет угрозу национальной безопасности.