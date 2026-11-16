Москва16 ноя Вести.Французские военнослужащие с лета 2026 года могут находиться на территории Украины, где занимаются подготовкой украинских солдат и обслуживанием вооружений. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники.

По ее данным, миссия Volia действует под руководством французского генерала. Военные прибывают небольшими группами для выполнения краткосрочных задач, не предполагающих участия в боевых действиях. Среди их обязанностей – обучение украинских подразделений и обслуживание поставленных Парижем вооружений, в том числе установок Caesar и истребителей Mirage 2000.

Для сокрытия присутствия французских военных, как утверждают источники RFI, используется миссия Gerfaut, официально действующая в Польше в рамках европейской программы подготовки украинских военнослужащих. Направляемым на Украину французам предписывают говорить, что они едут в Польшу.

Париж официально не подтверждал присутствие своих военнослужащих на Украине. По информации радиостанции, французский парламент также не был уведомлен о миссии Volia, несмотря на предусмотренную законодательством обязанность информировать законодателей о направлении войск за рубеж.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо для Москвы и представляет угрозу национальной безопасности. Об этом он сказал на встрече с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.