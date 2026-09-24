Французских военнослужащих могут разместить на Украине после прекращения огня Europe 1 сообщила о готовности Франции направить военных на Украину

Москва24 сен Вести.Франция в случае установления режима прекращения огня на Украине готова направить туда своих военнослужащих. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По данным журналистов, отправка французских военных может состояться в рамках "коалиции желающих". Предполагается, что их разместят вдали от линии фронта – на стратегически важных объектах.

Их задачей станет подготовка, оснащение и, прежде всего, восстановление украинской армии. Истребители Rafale будут участвовать в обеспечении безопасности воздушного пространства говорится в материале

Помимо Франции, военных на Украину могут направить и другие страны "коалиции желающих". Точное число солдат пока неизвестно, однако, по данным радиостанции, речь может идти о нескольких тысячах человек.

Россия выступает против присутствия сил НАТО на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ввод европейскими странами своих войск на территорию Украины будет означать войну с Россией.