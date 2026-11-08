Франция отправляет украинских инструкторов в Мали для обучения террористов Малийский политик Уаттара: Франция финансирует террористов в стране

Москва8 ноя Вести.Франция отправляет украинских инструкторов в Мали, чтобы они обучали управлению дронами местных членов террористических банд. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил вице-президент комиссии по обороне переходного совета Мали Фусейну Уаттара.

На стороне террористических бандформирований в Африке воюют украинские специалисты, в частности кадровые сотрудники ГУР, которые обеспечивают тактические действия на земле, а также рядовые наемники.

У террористов есть дроны. Есть украинские инструкторы, которые обучают их [управлению] этими дронами. Но как они попали сюда? Только благодаря Франции. Только Франция могла это сделать – связать террористов, которые орудуют тут, и украинцев заявил Уаттара

По его словам, террористические нападения на малийские города усилились после того, как французские военные по требованию властей покинули страну.

Мы отказались полностью от них. Сегодня они все сделают, они снабжают этих террористов. Откуда у террористов может появиться много миллиардов франков? Только Франция их может снабжать добавил политик

Как отметил Уаттара, в ответ на усиление террористических атак военное руководство страны приступило к реализации новой стратегии борьбы. Ее целью стало не только восстановление контроля над территориями, но и полная ликвидация действующих в стране группировок.

Военнослужащие Африканского корпуса Минобороны РФ помогают малийской армии в возвращении контроля над городами. В октябре совместными усилиями был освобожден стратегически важный город Кидаль.