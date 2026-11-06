Москва6 нояВести.Эмиссары Главного управления разведки (ГУР) Министерства бороны Украины организуют в Африке курсы подготовки операторов дронов-камикадзе. Об этом заявил заместитель директора Службы внешней разведки России Михаил Максимович в ходе экспертного диалога в формате "ШОС+" по вопросам безопасности.
Как отметили в СВР, международные террористические организации серьезно заинтересованы во взаимодействии с киевским режимом с целью получения технологий использования беспилотных летательных аппаратов.
На территории Африки, в частности в Мали, по информации СВР, эмиссары Главного управления разведки Министерства обороны Украины организуют курсы подготовки операторов беспилотников, в том числе дронов-камикадзесказал Максимович
В связи с этим, подчеркнул он, необходимо расширить практики превентивного противодействия террористическим угрозам с применением законодательных, экономических и разведывательных инструментов.
Ранее посол России в Буркина-Фасо Игорь Мартынов рассказал, что украинские инструкторы участвуют в подготовке боевиков и операторов беспилотников в ряде стран Африки.