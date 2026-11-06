Эмиссары ГУР МО Украины организуют в Африке курсы подготовки операторов БПЛА СВР: Киев организует в Африке курсы подготовки операторов дронов-камикадзе

Москва6 ноя Вести.Эмиссары Главного управления разведки (ГУР) Министерства бороны Украины организуют в Африке курсы подготовки операторов дронов-камикадзе. Об этом заявил заместитель директора Службы внешней разведки России Михаил Максимович в ходе экспертного диалога в формате "ШОС+" по вопросам безопасности.

Как отметили в СВР, международные террористические организации серьезно заинтересованы во взаимодействии с киевским режимом с целью получения технологий использования беспилотных летательных аппаратов.

На территории Африки, в частности в Мали, по информации СВР, эмиссары Главного управления разведки Министерства обороны Украины организуют курсы подготовки операторов беспилотников, в том числе дронов-камикадзе сказал Максимович

В связи с этим, подчеркнул он, необходимо расширить практики превентивного противодействия террористическим угрозам с применением законодательных, экономических и разведывательных инструментов.

Ранее посол России в Буркина-Фасо Игорь Мартынов рассказал, что украинские инструкторы участвуют в подготовке боевиков и операторов беспилотников в ряде стран Африки.