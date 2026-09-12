CNN: Киев направлял своих инструкторов в Мали и Судан для подготовки боевиков

Киевский режим направлял своих инструкторов в Мали и Судан, пишут СМИ CNN: Киев направлял своих инструкторов в Мали и Судан для подготовки боевиков

Москва12 сен Вести.Киевский режим направлял украинских инструкторов в Мали и Судан для подготовки местных боевиков. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке Украины.

По информации журналистов, речь идет о более чем десяти специалистах.

Около 15 украинских специалистов были направлены в африканскую страну (Мали. - Прим. ред.) в регионе Сахель... для оказания помощи местным повстанцам говорится в материале

Кроме того, как утверждает телеканал, Киев направлял своих инструкторов в Судан. При этом боевики из Чада, Нигера и Буркина-Фасо прибывали в Мали, где проходили подготовку по использованию беспилотных летательных аппаратов под руководством украинских военных, пишут журналисты.

В июле директор департамента стран Африки Министерства иностранных дел России Анатолий Башкин заявил, что беспилотники украинского производства начали появляться у боевиков на африканском континенте. Дипломат также рассказал, что военные советники Украины находятся на территории северного приграничья в Мали, где проживают туареги, а также в других районах, где действуют джихадисты. Там их учат использовать современные виды оружия как украинского, так и западного производства.