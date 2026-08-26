Москва26 авгВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют террористические методы, которые использовались в конфликтах в Азии и Африке, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В беседе с РИА Новости он уточнил, что основными "переносчиками инфекции использования террористических практик" стали инструкторы, принимавшие участие в азиатских и африканских конфликтах.
Там они собирают практики, с которыми воевали, например, в Афганистане, и везут сюда для того, чтобы передавать опыт ведения нечистоплотной войны ВСУсказал Мирошник
Он добавил, что боевики ВСУ узнали о тактике повторных ударов от иностранных инструкторов.
Ранее Мирошник отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к стратегии террористической войны.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не могут сдерживать натиск российских войск на линии боевого соприкосновения и прибегают к террористическим методам.