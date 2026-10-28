В МИД призвали не допустить распространения оружия и БПЛА-технологий с Украины Рябков призвал удвоить усилия по пресечению распространения оружия с Украины

Москва28 окт Вести.Россия вместе со своими странами-партнерами должны удвоить усилия по пресечению распространения оружия и беспилотных технологий с Украины. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в кулуарах саммита Россия - Африка.

Дипломат отметил, что Киев активно "бравирует своей способностью развивать БПЛА-технологии".

И сейчас, на фоне расползания по многим странам оружия западного, в том числе оружия с Украины, на фоне тех рисков, которые сейчас возрастают вновь в террористической сфере, в том числе в результате перелива вот таких ноу-хау, я думаю, мы должны с соответствующими странами удвоить усилия для того, чтобы положить этому конец подчеркнул он

Рябков добавил, что Москва посылает своим партнерам "соответствующие политические сигналы" и намерена продолжить с ними практическую работу.