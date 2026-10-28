Рябков призвал удвоить усилия по борьбе с контрабандой оружия с Украины Рябков: необходимо удвоить усилия по борьбе с контрабандой оружия с Украины

Москва28 окт Вести.Россия должна совместно со странами Африки удвоить усилия по борьбе с контрабандой оружия с Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на вопрос ИС "Вести" в кулуарах саммита Россия – Африка.

Он обратил внимание на небезызвестные факты, что Киев тренирует боевиков в африканских странах и поставляет туда оружие. Такие проникновения проявляются в нескольких государствах, в частности, в Северной Африке, отметил дипломат.

Киев бравирует своей способностью развивать БПЛА-технологии. И сейчас на фоне расползания оружия, западного в том числе, с Украины по многим странам, на фоне тех рисков, которые сейчас возрастают вновь в террористической сфере, в том числе в результате перелива вот таких ноу-хау, я думаю, мы должны с соответствующими странами удвоить усилия для того, чтобы положить этому конец сказал Рябков

По словам дипломата, Россия посылает странам политические сигналы о борьбе с контрабандой оружия и ведет практическую работу с этим.

Ранее о контрабанде военной продукции с Украины заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Оружие с украинской территории может оказаться у злоумышленников в любой стране Европы, отмечала она.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.