19 встреч один на один: Путин в среду примет участие в форуме "Россия-Африка" Владимир Путин начинает работу на третьем саммите Россия - Африка в Москве

Москва28 окт Вести.Президент России Владимир Путин в среду, 28 октября, начинает масштабную программу в рамках третьего саммита "Россия - Африка", который впервые проходит в Москве. Участие в нем принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.

Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, в графике российского лидера запланированы 19 двусторонних встреч, а сопредседательствовать на различных мероприятиях наравне с Путиным будет действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе.

Официальная программа открывается пленарным заседанием III экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" в Гостином дворе. Тема форума - "Вместе развиваем взаимовыгодное сотрудничество и потенциал каждой страны Африки".

В выступлении президент оценит состояние торгово-экономических связей с африканскими государствами, уделив приоритетное внимание суверенному и равноправному развитию, а также справедливому доступу стран континента к ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

После пленарного заседания Путин вместе с африканскими лидерами осмотрит выставку в Гостином дворе, где, помимо информации о реализующихся совместных проектах, покажут передовые российские разработки в энергетике, сфере природных ресурсов, продовольствия, фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктуры.

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца глава государства встретится с руководителями крупнейших региональных объединений континента - ожидаются представители Африканского союза, Африканской континентальной зоны свободной торговли, Восточно-Африканского сообщества, Межправительственной организации по развитию, Общего рынка Восточной и Южной Африки, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества государств Центральной Африки, Экономического сообщества западно-африканских стран, Союза арабского Магриба и Африканского экспортно-импортного банка.

Вечером Путин по традиции даст торжественный прием в Грановитой палате Кремля. Кроме того, запланированы переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Серия двусторонних контактов началась накануне: 27 октября в Москве прошел саммит Форума стран - экспортеров газа, после которого Путин провел отдельные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу, президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

На встрече с аль-Менфи обсуждались отношения Москвы и Триполи, планы по нефтяному сотрудничеству и торговле; Ливия выразила надежду на возвращение российских нефтяных компаний в страну.

Одним из магистральных направлений сотрудничества остается сельское хозяйство: в 2026 году поставки российских минеральных удобрений в страны континента превысили 2,2 миллиона тонн, за девять месяцев текущего года поставлено 13 миллионов тонн зерна, за прошлый год - более 18 миллионов. По словам Ушакова, Россия и государства Африки являются союзниками в построении справедливого миропорядка, основанного на равенстве.

Саммит и форум проходят 28-29 октября; предыдущие встречи принимали Санкт-Петербург летом 2023 года и Сочи осенью 2019 года.