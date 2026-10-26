Президент Кении планирует встретиться с Путиным на полях саммита РФ-Африка Президент Кении планирует встретиться с Путиным на полях саммита РФ-Африка

Москва26 окт Вести.Президент Кении Уильям Руто планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях третьего саммита РФ-Африка в Москве, заявили РИА Новости в посольстве страны в России.

Переговоры запланированы сообщили в дипмиссии

Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Участие в нем примут более 200 человек из 46 стран Африки. Среди гостей — политики, руководители СМИ, блогеры и потомки известных лидеров Африки, таких как Нельсон Мандела, Патрис Лумумба, Самора Машел, Гамаль Абдель Насер.