Лидер Мали и вице-президент Уганды прибыли в Москву на саммит РФ-Африка

На саммит Россия-Африка приехали лидер Мали и вице-президент Уганды Лидер Мали и вице-президент Уганды прибыли в Москву на саммит РФ-Африка

Москва26 окт Вести.Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву, чтобы участвовать в третьем саммите Россия-Африка, пишет РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов.

Проведение саммита Россия-Африка намечено в Москве на 28-29 октября.

Как отмечает агентство, самолет с лидером Мали приземлился в одном из столичных аэропортов утром в понедельник. Также в российскую столицу прибыла Алупо, которая возглавит угандийскую делегацию на саммите.

Ранее сообщалось, что у президента РФ Владимира Путина на предстоящей неделе запланировано 20 двусторонних встреч в рамках саммита "Россия – Африка".