Москва15 сенВести.Французский лидер Эммануэль Макрон поехал в Африку, чтобы отговорить лидеров африканских стран от участия в саммите Россия – Африка, заявил на круглом столе министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД РФ во вторник поучаствовал в круглом столе на тему украинского кризиса, который был организован в Москве Дипломатической академией.
Лавров в своем заявлении напомнил, что Макрон отправился с визитом в Африку.
...Наши подозрения, которые опираются на некоторые факты, в том, что он будет всячески отговаривать наших африканских друзей приезжать на высшем уровне на саммит России и Африкисказал министр
Он напомнил, что третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве в октябре.
Ранее французские социологи выяснили, что рейтинг одобрения деятельности Эммануэля Макрона в качестве президента Франции упал до 16%.