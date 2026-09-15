Лавров считает, что Макрон едет в Африку отговаривать от поездки на саммит в РФ

Лавров увидел в поездке Макрона в Африку антироссийскую цель Лавров считает, что Макрон едет в Африку отговаривать от поездки на саммит в РФ

Москва15 сен Вести.Французский лидер Эммануэль Макрон поехал в Африку, чтобы отговорить лидеров африканских стран от участия в саммите Россия – Африка, заявил на круглом столе министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ во вторник поучаствовал в круглом столе на тему украинского кризиса, который был организован в Москве Дипломатической академией.

Лавров в своем заявлении напомнил, что Макрон отправился с визитом в Африку.

...Наши подозрения, которые опираются на некоторые факты, в том, что он будет всячески отговаривать наших африканских друзей приезжать на высшем уровне на саммит России и Африки сказал министр

Он напомнил, что третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве в октябре.

Ранее французские социологи выяснили, что рейтинг одобрения деятельности Эммануэля Макрона в качестве президента Франции упал до 16%.