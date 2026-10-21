Москва21 окт Вести.Пленарное заседание Третьего саммита Россия - Африка состоится 29 октября. Участие в мероприятии будет принимать президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге с журналистами она раскрыла, какое место мероприятие занимает в графике главы государства.

29 октября состоятся пленарное заседание под сопредседательством президента РФ Владимира Путина и действующего председателя Африканского союза пояснила Захарова

Саммит Россия – Африка состоится в конце октября в Москве. Уже известно, что мероприятие посетят президент Руанды Поль Кагаме и президент Ганы Джон Драмани Махама.