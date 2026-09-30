Москва30 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров 5 октября встретится с афганистанским коллегой на полях заседания московского формата консультаций по Афганистану. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в заседании примут участие спецпредставители старших партийных лидеров Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и России.

Афганскую национальную делегацию возглавит министр иностранных дел, который "на полях" мероприятия проведет отдельную встречу с главой российского внешнеполитического ведомства заявла Захарова в ходе брифинга

Кроме того, 1 октября Лавров примет участие в двусторонних и трехсторонних переговорах с главами МИД Абхазии и Южной Осетии. Дипломат напомнила, что предыдущая встреча в такой форме состоялась в октябре 2025 года и проходила на уровне глав правительств трех государств.

26 сентября Лавров провел первую за четыре с половиной года встречу с главой МИД Германии. Встреча с Йоханном Вадефулем состоялась в штаб-квартире ООН и продлилась 22 минуты. По словам Захаровой, о встрече с российским коллегой Вадефуль попросил сам.