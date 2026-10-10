Президент Руанды посетит Москву для участия в саммите Россия — Африка

Президент Руанды посетит Москву с рабочим визитом Президент Руанды посетит Москву для участия в саммите Россия — Африка

Москва10 окт Вести.Президент Руанды Поль Кагаме примет участие в третьем саммите Россия — Африка, который запланирован на конец октября 2026 года в Москве. Об этом заявил посол республики Джозеф Нзабамвита.

Дипломат принял участие в IX Международном форуме "Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития".

В интервью ТАСС посол отметил, что в ходе будущего саммита стороны намерены учредить комиссию по вопросам социального-экономического и политического сотрудничества.

Соответствующее соглашение должно быть подписано в ходе третьего саммита Россия — Африка, в котором наш президент примет участие 28–29 октября сказал Нзабамвита

Ранее сообщалось, что Росатом договорился о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Руанде.