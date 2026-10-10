Москва10 октВести.Президент Руанды Поль Кагаме примет участие в третьем саммите Россия — Африка, который запланирован на конец октября 2026 года в Москве. Об этом заявил посол республики Джозеф Нзабамвита.
Дипломат принял участие в IX Международном форуме "Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития".
В интервью ТАСС посол отметил, что в ходе будущего саммита стороны намерены учредить комиссию по вопросам социального-экономического и политического сотрудничества.
Соответствующее соглашение должно быть подписано в ходе третьего саммита Россия — Африка, в котором наш президент примет участие 28–29 октябрясказал Нзабамвита
Ранее сообщалось, что Росатом договорился о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Руанде.