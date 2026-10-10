Руанда пригласила Россию строить заводы по производству минеральных удобрений Руанда хочет строить с Россией заводы по производству минеральных удобрений

Москва10 окт Вести.Посол Руанды в России Джозеф Нзабамвита в беседе с ТАСС сообщил о желании страны строить совместно с РФ заводы по производству минеральных удобрений.

В разговоре по итогам IX Международного форума "Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития" дипломат пояснил, что Кигали заинтересован в развитии промышленности и приглашает Москву инвестировать в горнодобывающую отрасль Руанды.

Мы заинтересованы в закупке минеральных удобрений, но лучшим вариантом было бы инвестировать в строительство заводов по их производству непосредственно в Руанде сказал он

По словам Нзабамвиты, такой шаг повысил бы эффективность процесса и принес экономическую выгоду российским компаниям.

Ранее сообщалось, что президент Руанды Поль Кагаме посетит Москву с рабочим визитом. Он примет участие в третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в конце октября 2026 года в российской столице.