Эксперт: Гана заинтересована в российских технологиях для выращивания риса Ганские аграрии изучают опыт российских хозяйств по выращиванию риса

Москва28 окт Вести.Предприниматели из Ганы заинтересованы в развитии сельского хозяйства с помощью российских технологий, в том числе в возможности изучить выращивание риса в России.

Об этом ИС "Вести" заявил руководитель проекта "Индустриально-образовательное партнерство со странами Африки" Университета МИССиС Масамба Ках.

Сообщается, что после саммита "Россия-Африка" несколько лет назад, ганская сторона решила изучить возможности выращивания риса в России.

Гана закупает рис на полтора миллиарда долларов в год подчеркнул Масамба Ках

Также отмечается, что агрономы из Ганы приехали в Россию повышать квалификацию по инициативе известного африканского холдинга Jospong Group.

Это группа компаний, которая занимается импортно-экспортными операциями, логистикой, сельским хозяйством, обращением с отходами, импортом тяжелой техники, у них есть медиахолдинг, свой банк и присутствие сейчас в 29 африканских странах рассказал Масамба Ках

По словам другого эксперта, ганская сторона впечатлена тем, какие огромные хозяйства в России.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин рассказал, что порядка 12% внешнего экспорта России приходится на страны Африки.