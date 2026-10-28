Москва28 октВести.Предприниматели из Ганы заинтересованы в развитии сельского хозяйства с помощью российских технологий, в том числе в возможности изучить выращивание риса в России.
Об этом ИС "Вести" заявил руководитель проекта "Индустриально-образовательное партнерство со странами Африки" Университета МИССиС Масамба Ках.
Сообщается, что после саммита "Россия-Африка" несколько лет назад, ганская сторона решила изучить возможности выращивания риса в России.
Гана закупает рис на полтора миллиарда долларов в годподчеркнул Масамба Ках
Также отмечается, что агрономы из Ганы приехали в Россию повышать квалификацию по инициативе известного африканского холдинга Jospong Group.
Это группа компаний, которая занимается импортно-экспортными операциями, логистикой, сельским хозяйством, обращением с отходами, импортом тяжелой техники, у них есть медиахолдинг, свой банк и присутствие сейчас в 29 африканских странахрассказал Масамба Ках
По словам другого эксперта, ганская сторона впечатлена тем, какие огромные хозяйства в России.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин рассказал, что порядка 12% внешнего экспорта России приходится на страны Африки.