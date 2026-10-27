Москва27 октВести.Граждане Мали, получившие российское образование, отличаются активным участием в развитии республики, отметил в беседе с ИС "Вести" министр высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансай.
Министр в 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Подготовка кадров в России, по его словам, — позитивный тренд.
Они все являются очень активными специалистами и экспертами, которые участвуют в создании благополучия нашей странысказал Кансай
Страны Африки также обращают внимание на скорость развития российской экономики, добавил он.
Я жил там, когда СССР развалился. Я жил, когда были трудности в России. Я видел, как русские работали для развития своей странывспоминает министр
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что РФ и Гана подпишут соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.