В Мали заявили, что получившие образование в РФ граждане являются экспертами Министр высшего образования Мали назвал экспертами получивших образование в РФ

Москва27 окт Вести.Граждане Мали, получившие российское образование, отличаются активным участием в развитии республики, отметил в беседе с ИС "Вести" министр высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансай.

Министр в 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Подготовка кадров в России, по его словам, — позитивный тренд.

Они все являются очень активными специалистами и экспертами, которые участвуют в создании благополучия нашей страны сказал Кансай

Страны Африки также обращают внимание на скорость развития российской экономики, добавил он.

Я жил там, когда СССР развалился. Я жил, когда были трудности в России. Я видел, как русские работали для развития своей страны вспоминает министр

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что РФ и Гана подпишут соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.