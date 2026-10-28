Посол РФ в Мали: Москва продолжит помогать республике в укреплении безопасности РИА Новости: Громыко заявил о неизменном курсе поддержки безопасности Мали

Москва28 окт Вести.Россия продолжит помогать Мали в укреплении безопасности и обороноспособности страны. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в республике Игорь Громыко.

Наша принципиальная позиция остается неизменной: продолжим оказывать необходимое содействие дружественному малийскому государству в укреплении его безопасности и обороноспособности сказал Громыко

Ранее посол подчеркивал, что Москва выступает в поддержку суверенитета, территориальной целостности и единства Мали, помогает властям в противодействии международному терроризму и укреплении национального оборонного потенциала​​​.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. На мероприятии особое внимание уделят вопросам дальнейшего развития многоплановых связей РФ со странами Африки в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.