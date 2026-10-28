Москва28 октВести.Россия продолжит помогать Мали в укреплении безопасности и обороноспособности страны. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в республике Игорь Громыко.
Наша принципиальная позиция остается неизменной: продолжим оказывать необходимое содействие дружественному малийскому государству в укреплении его безопасности и обороноспособностисказал Громыко
Ранее посол подчеркивал, что Москва выступает в поддержку суверенитета, территориальной целостности и единства Мали, помогает властям в противодействии международному терроризму и укреплении национального оборонного потенциала.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. На мероприятии особое внимание уделят вопросам дальнейшего развития многоплановых связей РФ со странами Африки в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.