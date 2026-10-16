Мирошник: Россия не намерена отказываться от работы на площадке ООН

Мирошник: Москва не намерена отказываться от работы на площадке ООН Мирошник: Россия не намерена отказываться от работы на площадке ООН

Москва16 окт Вести.Россия не намерена отказываться от работы на площадке ООН, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Задача России, по словам посла, — максимально расширить круг стран, которые получают информацию от Москвы и доверяют ей.

Таких подарков, в виде там хлопанья дверьми, отказа от собственного права высказываться, распространять данные и общаться на этой площадке, мы никому подарки такие делать точно не будем подчеркнул Мирошник

Также дипломат заявил, что большинство членов Совета безопасности ООН проявили интерес к материалам РФ по Украине.