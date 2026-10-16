Москва16 окт Вести.Россия готова к сотрудничеству с международными мониторинговыми миссиями, готовыми транслировать то, что видят, при этом их механизмы работы должны быть понятными и прозрачными. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

По словам дипломата, главное – договориться о прозрачных и понятных механизмах работы мониторинговых миссий.

Здесь ключевой момент – все-таки договориться о том, чтобы правила и условия проведения таких мониторинговых миссий были максимально прозрачные, понятные, а не попытка приехать какой-то группе людей, которые будут просто подгонять под уже готовые решения подбор каких-то фактов, иногда подтасованных. Поэтому мы открыты к сотрудничеству с многими международными организациями… Есть миссии по детям на фоне конфликтов, соблюдению прав человека, есть масса других направлений, которые подвергаются ооновскому мониторингу. Сейчас мы выстроили достаточно эффективную работу с Международным комитетом Красного Креста. То есть опыт этот есть, здесь остается вопрос – мы готовы работать с понятными структурами, которые работают по прозрачным механизмам, и там сразу можно понять, правда ли это. Если они видят правду, они должны ее и транслировать, а не перекручивать в соответствии со своим заказом подчеркнул дипломат

По его словам, мониторинговые миссии должны быть готовы открыто транслировать то, что видят.

Условно, мониторинговая миссия по правам человека – вот с такой организацией работать не имеет смысла. Потому что эта организация сидит, пользуясь громким названием причастности к Управлению по правам человека Верховного комиссара по правам человека, просто живет на западные гранты и порождает фейк за фейком. Вот с такой организацией нет смысла говорить. Но с организациями, которые готовы открыто транслировать то, что они видят, на международной площадке, делать свои доклады и выводы – в этом есть необходимость, есть реальное поле для работы… Когда мы придем к пониманию договоренности о таких механизмах, то, я думаю, что мы вполне сможем с ними наладить конструктивную работу, когда мы будем уверены, что наша информация не будет искажена и не будет использована под выполнение заказов и под чужие интересы подчеркнул Мирошник

По словам дипломата, его приезд в Нью-Йорк для работы на площадке ООН был связан в том числе с переговорами на эту тему.

Мы очень хотим, чтобы нас слышали, но слышали адекватно, и [чтобы] этот канал коммуникации – в нем не поселился какой-нибудь жучок, который коверкает эту информацию, пытается все перевернуть с ног на голову. Так что в этом смысле работа тоже идет резюмировал Мирошник

Также Родион Мирошник отметил: задача России на площадке ООН – максимально расширить круг стран, которые получают информацию от Москвы и доверяют ей.

Ранее сообщалось, что представители Украины пропали с заседания комитета ООН по социальным и гуманитарным вопросам перед выступлением Мирошника. При этом после выступления посла по особым поручениям МИД РФ и нескольких дипломатов из других государств представители Киева вновь появились на заседании.