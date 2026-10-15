Представители Украины пропали с заседания комитета ООН перед речью Мирошника

Представители Украины пропали с заседания комитета ООН перед докладом Мирошника Представители Украины пропали с заседания комитета ООН перед речью Мирошника

Москва15 окт Вести.Представители Украины пропали с заседания комитета Организации Объединенных Наций (ООН) по социальным и гуманитарным вопросам перед выступлением посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

Извините, Украина покинула нас объявил председатель комитета, постпред Австралии при ООН Джеймс Ларсен

Планировалось, что Украина откроет эту часть заседания комитета. Не обнаружив представителей Киева, Ларсен передал слово следующему спикеру.

В ходе заседания выступил также Родион Мирошник, который заявил, что от рук боевиков армии киевского режима с начала 2026 года пострадали 10 253 мирных жителя.

После выступления посла по особым поручениям МИД России и нескольких дипломатов из других государств представители Украины вновь появились на заседании.

Ранее Мирошник сообщил, что с начала текущего года от рук украинских боевиков пострадали 484 ребенка, 72 погибли. Также дипломат информировал, что пострадавшие в украинском плену россияне рассказывают о пытках, сравнимых со средневековыми, включая выжигание клейма.