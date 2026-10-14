Мирошник: с начала года от рук ВСУ пострадали 484 ребенка и погибли 72

С начала 2026 года 484 ребенка пострадали и 72 погибли от рук ВСУ Мирошник: с начала года от рук ВСУ пострадали 484 ребенка и погибли 72

Москва14 окт Вести.С начала 2026 года от рук украинских боевиков пострадали 484 ребенка, 72 погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

Только с начала этого года уже получили ранения и увечья 484 ребенка, и 72 - погибли. В августе только за один месяц пострадал 101 ребенок. У нас есть все основания утверждать, что для украинских боевиков даже малолетние дети теперь стали военной целью заявил политик в ходе неформального заседания членов СБ ООН по "формуле Арриа"

По его словам, до этого подобные преступление не входили в список допустимых для Киева, но сейчас ситуация изменилась и число ударов по несовершеннолетним возросло.