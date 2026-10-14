Москва14 октВести.С начала 2026 года от рук украинских боевиков пострадали 484 ребенка, 72 погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.
Только с начала этого года уже получили ранения и увечья 484 ребенка, и 72 - погибли. В августе только за один месяц пострадал 101 ребенок. У нас есть все основания утверждать, что для украинских боевиков даже малолетние дети теперь стали военной цельюзаявил политик в ходе неформального заседания членов СБ ООН по "формуле Арриа"
По его словам, до этого подобные преступление не входили в список допустимых для Киева, но сейчас ситуация изменилась и число ударов по несовершеннолетним возросло.