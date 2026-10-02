Москва2 окт Вести.В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о сексуальном насилии в конфликте на Украине намеренно замалчиваются ряд преступлений, которые были совершены членами украинских формирований. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе дискуссии по докладу УВКПЧ ООН.

В докладе проигнорированы данные об изнасилованных и застреленных украинскими извергами женщинах в селе Русское Поречное в Курской области, об изнасилованных и задушенных мирных жителях, найденных в Селидово в ДНР. А между тем эти факты документально подтверждены и расследуются Следственным комитетом России сказал он

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили: с 2014 года российские следователи завели свыше 11,3 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима, а осуждены уже 1252 человека. По словам Мирошника, Москва намерена и далее доносить максимум информации о преступлениях ВСУ до международного сообщества.