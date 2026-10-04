Мирошник сообщил, что ООН отказывается посещать места ударов ВСУ Мирошник: ООН прячется за отговорками, отказываясь посещать места ударов ВСУ

Москва4 окт Вести.Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) уклоняется от посещения мест ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрываясь различными отговорками.

Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В УВКПЧ выработали для себя предвзятые методики, за которыми прячутся, отметил он в беседе с РИА Новости.

А когда встает вопрос: "езжайте, проверяйте", - там возникает 150 тысяч условий, которые они начинают выдвигать сказал Мирошник

Дипломат подчеркнул, что в управлении, например, заявляют, что не намерены ехать на эти территории из Москвы, а отправятся из Киева.

Поэтому там целый ряд самостоятельно создаваемых политических зацепок. И создается впечатление, что с их стороны им очень удобно это делать добавил посол

Ранее Мирошник сообщил, что в докладе УВКПЧ о сексуальном насилии в украинском конфликте специально замалчиваются преступления, совершенные боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).