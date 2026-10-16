Мирошник указал на нарушения при сборе данных для докладов ООН по Украине Мирошник заявил о нарушениях при сборе данных для докладов ООН по Украине

Москва16 окт Вести.При сборе данных для докладов Организации Объединенных Наций (ООН) используется информация только со стороны Украины, данные извне игнорируются. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, данные для докладов предоставляет мониторинговая миссия по правам человека на Украине.

При всем громком названии, это такая группа, которая была создана на основании двустороннего договора между Киевом и управлением Верховного комиссара по правам человека, которое финансируется на западные гранты, а в реальности вот люди, которые пишут эти доклады, - они просто сидят в Киеве, они пользуются информацией, которая предоставляется им с украинской стороны, игнорируют данные, которые поступают извне, в том числе наши данные сказал Мирошник

Дипломат обратил внимание на то, что информация, с которой выступают в ООН "исковеркана".

И вот всего бы ничего, бог с ними, если там одна односторонняя информация — это одна история. Но то, что потом эти данные исковерканные, хромающие на обе ноги, не подвергающиеся никаким проверкам выходят на площадку ООН, но уже за подписью Верховного комиссара по правам человека - такого рода вещи, они просто категорически недопустимы. Там очень серьезные нарушения, связанные с методикой сбора информации. К примеру, знаете, такая вот логика: "Мы считаем всех людей, которые пострадали, с одной и с другой стороны, а потом пишем какой-нибудь процент" подчеркнул Мирошник

Он напомнил доклад верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, который заявил, что 90% пострадавших пострадало на территории Киева.

И приводить какие-то еще доводы о том, что он неправ, о том, что это откровенная ложь, сгенерированная вот экспертной группой, сидящей в Киеве - приходится проводить такие очень серьезные брифинги добавил дипломат

Мирошник ранее заявлял, что представители Украины пропали с заседания комитета ООН.