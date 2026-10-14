Мирошник призвал УВКПЧ ООН обсудить методологию сбора и верификацию данных Мирошник предложил УВКПЧ ООН обсудить сбор и верификацию данных

Москва14 окт Вести.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на межгосударственном уровне обсудить вопрос методологии сбора и верификации данных.

Его слова прозвучали в ходе диалога с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Не кажется ли вам, уважаемый верховный комиссар, что назрела насущная необходимость на межгосударственном уровне открыто обсудить вопроса методологии сбора и верификации данных, которые использует Организация (ООН - прим. ред.) и УВКПЧ в частности? сказал он

Ранее Мирошник заявил, что УВКПЧ уклоняется от посещения мест ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрываясь различными отговорками.