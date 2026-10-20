Москва20 окт Вести.Особенность договора между Киевом и Управлением Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) заключается в его спонсировании западными фондами. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Есть такая структура, называется мониторинговая группа по правам человека на Украине. Вот она существует уже с четырнадцатого года, и ее документы раз в три месяца появляются, значит, то о секс-насилии, то о несоблюдении прав человека, то еще чего одно за другим. Вот каждые три месяца они штампуют новый отчет. Но пикантность заключается в чем? Договор был заключен в четырнадцатом году между Киевом и Управлением Верховного комиссара по правам человека. То есть, это не часть ООН, это не международная правозащитная организация, это вот просто двусторонний договор, и платят за него западные всевозможные фонды. В Киеве сидит группа экспертов, которая пишет эти доклады, а потом они выходят за подписью главы УВКПЧ, то есть Верховного комиссара по правам человека прокомментировал он

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Клаудиа Фуэнтес Хулио не пришла на неформальное заседание Совета Безопасности, посвященное теме нарушения прав человека на Украине из-за стороннего мероприятия.