Мирошник призвал ООН объединиться для борьбы с киевским режимом Мирошник: в ООН три четверти стран, не поставляющих оружие Украине

Москва3 авг Вести.Государствам-членам ООН, не участвующим в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует объединиться усилия для борьбы с преступлениями киевского режима и его спонсорами, призвал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

Он обратил внимание, что в ООН входят 193 страны, из них около 50 — западные союзники Киева.

Как минимум где-то три четверти государств, которые не задействованы в этом, большинство из них внимательно следят за тем, что происходит. Понимаете, выход здесь достаточно понятный — принудить западников прекратить финансировать поставки вооружений. То есть это главная точка, на которую должны прилагаться усилия… Перестаньте финансировать боевиков, перестаньте финансировать диктаторский, криминальный, коррупционный режим заявил Мирошник

Посол также отметил востребованность объединения части усилий стран-членов ООН.

То есть Украине сегодня требуется просто загнать в окопы боевиков, значит, а все остальное Запад берет на себя и профинансирует. Поэтому здесь, конечно же, одна из, наверное, самых главных вещей — это востребованность объединения усилий стран, которые, как минимум, ставят перед собой вопрос: а международное гуманитарное право еще существует? добавил он

Ранее Мирошник уличил ООН в циничном подходе к удару ВСУ по Старобельску. По его словам, верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка беспокоит только ответ России, нанесенный по украинским военным объектам.