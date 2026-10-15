Небензя рассказал, почему помощник генсека ООН не пришла на встречу по Украине Небензя раскритиковал причину неявки помощника генсека ООН на встречу по Украине

Москва15 окт Вести.Помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Клаудиа Фуэнтес Хулио не пришла на неформальное заседание Совета Безопасности из-за "другого мероприятия". Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Уточняется, что заседание было посвящено теме нарушения прав человека на Украине.

У помощника генерального секретаря по вопросам прав человека госпожи Клаудиа Фуэнтес Хулио не нашлось времени для участия в нашей встрече из-за необходимости - цитирую - "посетить иное мероприятие за пределами штаб-квартиры" сказал Небензя

По его словам, Россия критикует подходы УВКПЧ к украинскому кризису и методы по сбору и обработке данных. Небензя также отметил, что нельзя серьезно обсуждать урегулирование конфликта на Украине со странами, которые не признают, что Киев терроризирует обычных граждан.

Невозможно серьезно обсуждать урегулирование кризиса со странами, которые не признают очевидного – Киев терроризирует гражданское население подчеркнул российский постпред

Ранее Василий Небензя заявил, что с начала текущего года от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории различных регионов России пострадали свыше 8 тыс. человек. Среди них не менее 425 детей.