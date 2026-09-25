Москва25 сен Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не слышит заявления российской стороны по провокации в городе Буча, он находится "в полном отказе" по этому вопросу. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия на все свои официальные письма, касающиеся разъяснения событий в Буче, получает только отписки.

Не слышат, это давняя история. Генеральный секретарь в полном отказе по этому вопросу. Министр (глава МИД РФ Сергей Лавров — прим. ред.) написал ему не десятки, но достаточное количество писем с требованием предоставить имена и фамилии людей, которые якобы были жертвами якобы российских зверств, как они говорят, в Буче. Мы получали на эту тему только отписки. Последнее письмо содержало 12 конкретных вопросов, на которые министр просил ответить, мы так и не получили ясного ответа, это была очередная отписка рассказал Небензя

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал генсеку ООН доклад о фальсификации событий в городе Буча. Он потребовал от секретариата всемирной организации детального исследования инсценировки, которая была организована киевским режимом и его "натовскими спонсорами".