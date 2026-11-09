Небензя назвал бесполезными заседания СБ ООН по Украине Небензя: заседания СБ ООН по Украине не способствуют нормализации кризиса

Москва9 ноя Вести.Заседания Совета Безопасности ООН по Украине не приближают к урегулированию конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Киев регулярно выступает инициатором встреч, которые не приносят результата.

Мы не знаем, чего добивается украинская сторона, запрашивая эти уже набившие оскомину, в том числе у спонсоров киевского режима, заседания. К урегулированию украинского кризиса они нас точно не приближают сказал он на очередном заседании СБ ООН по украинской тематике, которое проводится по инициативе западных государств

Дипломат также подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине должно носить всеобъемлющий, прочный и долгосрочный характер и учитывать устранение первопричин кризиса. Небензя отметил, что Россия не примет замораживание конфликта, так как это сохранит угрозу безопасности и создаст предпосылки для новой эскалации.