Москва9 нояВести.Россия не примет замораживание украинского конфликта, так как это сохранит угрозу безопасности и создаст предпосылки для новой эскалации, заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по теме Украины.

Россия на подобную схему не пойдет​​​. Мы не согласимся на замораживание конфликта, которое позволит сохранить существующие угрозы нашей безопасности и создаст условия для новой эскалации. Наша позиция тверда и неизменна

сказал российский постпред

По словам дипломата, урегулирование украинского конфликта должно носить всеобъемлющий, прочный и долгосрочный характер и учитывать устранение первопричин кризиса. К ним он отнес стратегические угрозы с западного направления, ущемление прав русского и русскоязычного населения, а также распространение неонацистской идеологии на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопросы безопасности России и Украины будут первой темой трехсторонних переговоров в Абу-Даби.