Небензя заявил, что Москва не пойдет на замораживание конфликта на Украине

Небензя: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта Небензя заявил, что Москва не пойдет на замораживание конфликта на Украине

Москва9 ноя Вести.Россия не примет замораживание украинского конфликта, так как это сохранит угрозу безопасности и создаст предпосылки для новой эскалации, заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по теме Украины.

Россия на подобную схему не пойдет​​​. Мы не согласимся на замораживание конфликта, которое позволит сохранить существующие угрозы нашей безопасности и создаст условия для новой эскалации. Наша позиция тверда и неизменна сказал российский постпред

По словам дипломата, урегулирование украинского конфликта должно носить всеобъемлющий, прочный и долгосрочный характер и учитывать устранение первопричин кризиса. К ним он отнес стратегические угрозы с западного направления, ущемление прав русского и русскоязычного населения, а также распространение неонацистской идеологии на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопросы безопасности России и Украины будут первой темой трехсторонних переговоров в Абу-Даби.