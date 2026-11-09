Небензя: Россия не стремится к вооруженному противостоянию с ЕС

Небензя: Россия не стремится к вооруженному противостоянию с Евросоюзом Небензя: Россия не стремится к вооруженному противостоянию с ЕС

Москва9 ноя Вести.Россия не стремится к вооруженному противостоянию со странами Евросоюза (ЕС), однако если те сами развяжут конфликт, "характер противостояния будет принципиально иным". Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По словам дипломата, Россия неоднократно заявляла, что не стремится к вооруженному конфликту с ЕС.

Однако если европейские государства сами развяжут войну, характер противостояния будет принципиально иным, а события могут развиваться стремительно сказал Небензя

Он также предостерег Европу, заявив, что об этом нужно помнить всем, кто "столь безответственно играет с перспективой" прямого конфликта с ядерной державой.

Кроме того, на заседании Небензя, в частности, заявил, что Россия не согласится на заморозку украинского конфликта.