Москва9 нояВести.Вопрос безопасности России и Украины стоит первым пунктом повестки переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами после переговоров с коллегой из Перу Карлосом Эспой.
Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионесказал министр
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва только приветствует такой подход.
Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США пройдут в ОАЭ 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.