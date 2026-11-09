МИД: первым пунктом повестки переговоров в ОАЭ будет безопасность РФ и Украины

Лавров: повестка в ОАЭ предполагает первым пунктом безопасность РФ и Украины МИД: первым пунктом повестки переговоров в ОАЭ будет безопасность РФ и Украины

Москва9 ноя Вести.Вопрос безопасности России и Украины стоит первым пунктом повестки переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами после переговоров с коллегой из Перу Карлосом Эспой.

Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе сказал министр

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва только приветствует такой подход.

Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США пройдут в ОАЭ 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.