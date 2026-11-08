Москва8 ноя Вести.РФ не переходила к жестким действиям против Украины, поскольку хотела поступить с ней как хороший врач. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Видео блэкаута в Киеве у меня радость не вызывает. У меня вызывает понимание, что не получается по-другому из-за них. Но я уверена, что мы не хотели так. Помните Верховный [президент РФ Владимир Путин] пару лет назад сказал: "Мы еще не начинали". А почему не начинали? Не начинали потому, что мы не хотели так. Мы хотели с Украиной как хороший врач заявила Симоньян

Она привела в пример случай из медицины – иногда врач пытается вырезать только опухоль, а иногда нужно удалять целый орган.

Хороший врач-онколог, если можно вырезать немножко опухоли, он вот опухоль и все. Он вырежет немножко, он оставит в покое здоровые ткани. Иногда получается, что приходится удалять весь орган, а то и оба. А иногда получается, как на Украине. Что и удалять-то уже, в общем-то, нечего. Не получается ничего сохранить. И надо просто долбить, и долбить, и долбить эту раковую опухоль подчеркнула Симоньян

Она напомнила, что любое проявление человечности на Украине жесткого карается.

Там [на Украине] все-таки есть наши люди. Они ведь до сих пор есть. Потому, что мы видим, их становится все меньше и меньше не потому, что они гибнут под нашими ударами. Мы все-таки бьем точечно. А потому, что они разъехались и уезжают кто куда может, а кто не может, сидит совершенно тихо, забитый, потому что они знают, что не то что за проявление хоть какой бы то ни было русскости ты огребешь пожизненно, а просто за проявление элементарной человечности сообщила Симоньян

Ранее военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный оценил возможности Украины по стабилизации энергоснабжения. Он заявил, что у киевского режима нет возможностей по оперативному восстановлению энергетики.