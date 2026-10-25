Москва25 окт Вести.В контексте проведения специальной военной операции на Украине возможны три сценария развития событий со стороны западных стран. Подробнее о каждом из них главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Первый сценарий Симоньян назвала пессимистичным, при котором Западу удастся расколоть российское общество изнутри, и оно перестанет поддерживать нынешний курс власти.

Сценарий пессимистичный… что мы устанем от обыденности войны, что мы, как это не раз бывало в нашей истории, развалим себя сами. Потому что развалить нас снаружи не удалось никому… В 1917 году получилось, и в 1991, и они очень на это рассчитывают. С этим связаны и их попытки подорвать нашу экономику и их попытки подорвать нашу цифровую безопасность. И вот эти бесконечные бессмысленные прилеты по гражданским [объектам] рассказала она

При втором, реалистичном сценарии, Россия рано или поздно официально признает, что Запад ведет войну руками Украины, поэтому его можно будет воспринимать как воюющую сторону со всеми последствиями.

Сценарий, который мне казался и продолжает казаться реалистичным, что рано или поздно мы будем вынуждены назвать все своими именами и сказать тем странам, которые все это время ведут с нами войну руками Украины, что мы вот проснулись и как-то осознали, что все это время воюют с нами не культяпки Украины, а вы. Поэтому мы вас воспринимаем как воюющую сторону со всеми выходящими последствиями. И мы не будем с вами так нежно, как мы до поры до времени, да и сейчас еще во многом с Украиной… А те земли не наши, и мы будем, как положено на войне объяснила Симоньян

Последний исход она назвала оптимистичным, когда мирное население европейских стран, которое не поддерживает войну на Украине, обернется против своих собственных правительств.

И сценарий, я его называла сценарий оптимистичный… Пока что сбывается он, когда мы смотрим на все эти картинки, мы говорим о сценарии, что они будут вынуждены остановиться, потому что их народ, который никогда не поддерживал эту войну в конце концов обернется против них самих, поддерживающих эту войну… И эта разница, эта пропасть между ними, росла и росла все эти годы, она должна была куда-то выплеснуться. Она выплеснулась сейчас на улицы европейских городов подытожила Симоньян

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал причинами протестов в Европе ошибки европейских лидеров в экономике, а также поспешное внедрение "зеленой" повестки. Также он отметил большие дефициты бюджетов стран в Европе.