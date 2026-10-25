Москва25 окт Вести.Украина мечтает лишний раз досадить России, прибегая при этом к чужой помощи. Об этом в анекдотической форме рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она вспомнила старый анекдот, который пересказала.

Вот был такой анекдот, когда поймали на Украине золотую рыбку. И золотая рыбка спрашивает: "Что вы хотите?" Они говорят: "Мы хотим, чтобы Монголия завоевала Финляндию". Рыбка говорит: "Хорошо, а второе желание?" "А нехай Финляндия взад завоюет Монголию". "Очень странный у вас какой-то психотип и предпочтения в жизни. Ладно, а третье желание?" "Нехай опять Монголия завоюет Финляндию". Рыбка, она ж нормальный человек в отличие от тех, кто ее поймал. Она говорит: "Ладно, я с этим справлюсь, а вам это зачем?" А те отвечают: "А нам что Монголия, что Финляндия? Но сколько они москалям картошки потопчут". Мечта, чтобы всю картошку нам потоптали и образно, и прямо выражаясь. Но не получается рассказала Симоньян

Ранее сообщалось, что уполномоченная по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская направила официальное обращение в Google из-за появления русскоязычных результатов в поисковой выдаче. Киев хочет запретить Google выдавать украинским пользователям ссылки на любые материалы на русском языке.