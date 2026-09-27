Симоньян рассказала, как они ссорились с Кеосаяном Симоньян: ссорясь с Кеосаяном, делала вид, что обиделась, хотя на самом деле нет

Москва27 сен Вести.Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что при разногласиях с Тиграном Кеосаяном поступала так же, как с ребенком – делала вид, что обиделась.

Об этом она сообщила в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Знаешь, как мы ссорились? Ссорились – это громко сказано… Я делала так, как с ребенком. Типа я обиделась, хотя на самом деле нет. Вот как с ребенком. Даешь ребенку понять, что ты так больше не делай. И он что-то фыркнет, дверью хлопнет и уходит. Мамы [наши] сидят: "Ну, что… Пойди за ним, верни". Я говорю: "Да подождите две минуты, засекайте". Через две минуты: "Мусь, я не понял, что я сказал, я не понял, что я сделал, но я понял, что тебе что-то не понравилось. Мусь, ну все, я так не могу. Ты же знаешь, я не могу, когда мы поссорились. Мы же не поссорились?" Вот так рассказала она

Ранее Симоньян сообщила, что обижалась на свою мать за то, что та не проявляла интереса к ее работе.