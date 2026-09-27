"С ним было весело": Симоньян рассказала о розыгрышах, которые устраивал Кеосаян Симоньян рассказала, что с Кеосаяном было весело жить из-за его розыгрышей

Москва27 сен Вести.С Тиграном Кеосаяном было очень весело жить, он устраивал различные розыгрыши для своей семьи.

Забавными историями поделилась главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам Симоньян, ее дети с младенчества изучают пять языков: русский, английский, французский, китайский, армянский. Однажды ее мама Зинаида задумалась, как ей нужно спланировать график занятий внуков из-за якобы рабочей поездки Симоньян и Кеосаяна в Зимбабве.

Она говорит: "Я не знаю, как это выстроить, как это вписать в их расписание, как за этим следить?". Я говорю: "Почему ты должна за этим следить?"… Она говорит: "Вы же уезжаете… в Зимбабве… как минимум на полгода". Я говорю: "Да почему?" Она говорит: "Тигран сказал, что тебе поручили открывать в Зимбабве телеканал, а он не может тебя одну отпустить, поэтому минимум на полгода вы уезжаете, а все на мне". Я говорю: "Мамочка, ты еще не привыкла к своему зятю, он все время так делал" рассказала Симоньян

В другой раз Симоньян вернулась домой после работы, а все емкости, куда можно было налить воду, были до краев ею заполнены.

Я захожу, прихожу с работы, Тигран еще не приехал. Все в воде, а с нами еще живет тетя моя. И я ее спрашиваю: "Что это такое? Почему у нас везде вода?" Она отвечает: "Как почему? Тигран сказал, что завтра апокалипсис, и поэтому нужно запастись водой и все заполнить водой. И мы вот весь день везде эту воду разливали"… Ты представляешь, как весело с ним было жить сказала Симоньян

Ранее она рассказала в интервью Андрею Малахову, что с Кеосаяном у нее "все было просто офигенно".