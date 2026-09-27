Симоньян сравнила себя и Кеосаяна с магнитиками Симоньян: мы с Кеосаяном как магниты, которые отодрать невозможно

Москва27 сен Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила свои отношения с режиссером Тиграном Кеосаяном с двумя магнитами, которые невозможно оторвать друг от друга. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Магнитик вот идет, идет, идет, идет вдоль какой-то поверхности. И вдруг находит вот эту точку, где с другой стороны его полюс, или как называется, я не понимаю ничего в физике, и так – бумс, приклеился, и отодрать невозможно, и все. И вот он бродил-бродил-бродил. В моем случае 31 год, в его случае 45 лет. Бродили-бродили-бродили вот где-то, и потом так – фух: вот же оно было, оказывается. Невозможно было расстаться совершенно заявила Симоньян

Ранее Симоньян призналась, что пыталась неоднократно порвать с Кеосаяном, когда они тайно встречались, будучи в других отношениях.