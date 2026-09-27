Симоньян: за три года тайных отношений с Кеосаяном много раз пыталась их порвать

Симоньян призналась, что много раз пыталась порвать тайные отношения с Кеосаяном Симоньян: за три года тайных отношений с Кеосаяном много раз пыталась их порвать

Москва27 сен Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что во время трехлетнего тайного романа с режиссером Тиграном Кеосаяном, когда оба состояли в других отношениях, неоднократно пыталась его прекратить.

Об этом Симоньян рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Мы оба были в других отношениях. Я была замужем, он был женат. Это все знают, мне кажется, это не секрет. За три года, что длились эти тайные отношения, сколько раз мы пытались их порвать. Справедливости ради, я пыталась, потому что это было невыносимо. Ну, просто было, знаешь, с первого дня было очевидно, что это невозможно, что это судьба, и мы родились друг для друга, и это было так явно, так с первой просто встречи, с первого обеда, который был формальный обед заявила Симоньян

Симоньян вспомнила, что Кеосаян сразу сказал ей о своих чувствах.

Как-то все стало ясно. Он мне сразу сказал: "У меня такое ощущение, что мы с тобой женаты лет 10, а до этого выросли в одной песочнице. И вообще все это плохо кончится". Вот тогда я так смеялась. "Глупости какие говоришь вообще, о чем ты говоришь" рассказала Симоньян

Ранее Симоньян рассказала, что влюбилась в Кеосаяна за 10 лет до их знакомства, когда увидела его по телевизору в передаче "Кулинарный поединок", где режиссер готовил яичницу.