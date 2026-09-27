Москва27 сен Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что влюблялась в режиссера Тиграна Кеосаяна три раза.

Подробностями она поделилась в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Когда увидела, как он жарит яичницу в передаче "Кулинарный поединок". Когда увидела его на Кинотавре и бежала за ним с микрофоном, а он меня не заметил. Потом, когда он подошел ко мне в "Азбуке вкуса", а там музыка играла в магазине, он сказал: "Девушка, у вас есть 5 минут? Потанцуем?" Тигран, представляете, подходит целый Тигран Кеосаян и говорит: "Потанцуем". Так и было