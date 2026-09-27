Симоньян: РФ вела себя с Украиной, как с нашкодившим, но соседским ребенком

Симоньян сравнила Украину с нашкодившим соседским ребенком Симоньян: РФ вела себя с Украиной, как с нашкодившим, но соседским ребенком

Москва27 сен Вести.Россия до последнего времени вела себя с Украиной, как с нашкодившим, но соседским ребенком. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Мы с Украиной до последнего времени вели себя очень сдержанно. Ну, как с таким отвратительным, нашкодившим, безобразным, но все-таки каким-то соседским ребенком, а может, даже где-то и родственником сказала она

Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему проведение спецоперации на Украине было неизбежным.